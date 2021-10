Ex-pastora agradece igreja por sucesso no OnlyFans: “Fé e fetiches”

Nikole Mitchell é uma ex-pastora da Igreja Batista que largou as pregações para se tornar uma stripper, com conta no OnlyFans. Em entrevista ao talkshow This Morning, a modelo de conteúdo adulto revelou que a igreja ajudou na nova experiência. “Descobri que esses trabalhos têm mais em comum do que imaginamos”, contou.

Depois, ela falou sobre os motivos que a fizeram mudar de profissão, aventurando-se na venda de fotos e vídeos. “Sou uma ex-pregadora que virou modelo. Agora, ganho mais dinheiro em um mês do que costumava ganhar em um ano”, revelou.