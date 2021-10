Facebook deve mudar de nome na próxima semana, revela publicação

O Facebook deve mudar o nome da empresa na próxima semana, segundo revelou uma reportagem do The Verge. As informações apontam que a alteração ainda é um segredo para muitos funcionários – inclusive do alto escalão – e pode ser relacionada ao metaverso que a big tech quer construir.

Outro ponto destacado pela publicação é a necessidade de “limpar” a imagem da marca depois de uma série de polêmicas recentes. O objetivo seria também trazer um enfoque maior para a companhia como um conglomerado de mídia social.

De acordo com o The Verge, o CEO da empresa, Mark Zuckerberg, falará sobre a alteração no nome em uma conferência chamada Connect, marcada para o dia 28 de outubro. O anúncio oficial, no entanto, poderá ser feito antes.

Se confirmada a mudança, o Facebook não será a primeira empresa de tecnologia a escolher esse caminho. Em 2015, por exemplo, o Google se reestruturou em uma holding, a Alphabet, para evidenciar que era mais que um mecanismo de buscas. O Snapchat também alterou a marca para Snap Inc. no ano de 2016.