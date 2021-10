Famosos lamentam a morte do autor de novelas Gilberto Braga

Gilberto Braga morreu, na noite desta quinta-feira (26/10), aos 75 anos de idade. O autor brasileiro de novelas sofria do Mal de Alzheimer e estava internado no Rio de Janeiro com uma infecção sistêmica a partir de perfuração do esôfago.

Nas redes sociais, famosos e celebridades lamentaram a morte do carioca: A atriz Glória Pires postou uma foto ao lado de Braga em sua conta oficial no Instagram. "Gratidão eterna a Gilberto Braga e sua genialidade. Descanse em paz, querido", disse. Sandra Coutinho, correspondente da Globo em Nova York, exaltou as obras produzidas por Gilberto Braga: Triste com a partida de Gilberto Braga. Entre minhas séries favoritas estão "Anos Dourados" e "Anos Rebeldes". E você, qual sua obra favorita desse gênio da 📺? — sandra coutinho (@sandraacoutinho) October 27, 2021