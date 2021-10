Fantástico amarga grande perda após saída de Faustão da Globo e estreia de Luciano Huck aos domingos

Um dos principais programas dominicais do Brasil e o maior ibope da televisão brasileira no dia em que é exibido, o Fantástico tem amargado grande perda na sua audiência desde que passou por uma mudança de horário para se adequar à nova organização da grade da Rede Globo.

Após a estreia do Domingão com Huck e o fim de uma lenda chamada Faustão, o Fantástico passou a ser exibido meia hora mais tarde do que de costume, sendo, agora, a partir das 20h30.

Em suas primeiras 24 exibições do ano de 2021, época em que o programa se iniciava às 20h, logo após a atração liderada por Fausto Silva, o Domingão do Faustão, o programa atingiu uma média de 21,7 pontos na Grande São Paulo, o que também resultava da espera pela formação dos paredões do BBB.

Já nos registros de junho a agosto, quando Tiago Leifert assumiu a difícil tarefa de substituir Faustão no horário nobre do domingo a frente do Super Dança dos Famosos, o Fantástico alcançou a média de 19,2 pontos, com a edição de maior audiência alcançando 21,2, enquanto a menor bateu o recorde negativo do ano, até o momento, com 16,4.

Desde a estreia de Luciano Huck, totalizando sete domingos, o Show da Vida experimenta uma média de apenas 18,5 pontos até o momento, além de só ter ultrapassado os 20 pontos apenas uma vez, enquanto nos outros seis domingos se manteve abaixo dos 19.

No último domingo (17), a pontuação registrada para o Fantástico foi de 18,3 pontos. Embora seja percebida a queda nos pontos de audiência do programa, o mesmo ainda segue a frente de seus concorrentes diretos, tendo o Domingo Espetacular, da Record, registrado 8,9, e o Programa Silvio Santos, do SBT, 7,2 no dia em questão.