O ex-BBB Felipe Prior sofreu um assalto na noite de ontem, em São Paulo. Através do Instagram, o arquiteto contou que teve seu carro e todos os pertences dentro furtados.

O crime aliás aconteceu enquanto o famoso jogava futebol com amigos, perto do estádio da Portuguesa. Contudo, ao retornar para o veículo, uma Montana, percebeu que não estava mais no local onde estacionou.

