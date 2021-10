Fotos de Silvio Santos são vendidas por R$ 16 mil em leilão de bitcoins

Quatro imagens emblemáticas do apresentador Silvio Santos foram transformadas em em NFT, (“Token não-fungível”, em tradução livre) pelo SBT e leiloadas na última quinta-feira (30/9). O pregão de criptomoedas teve 85 lances no total e as quatro fotos arrematadas, gerando cerca de R$ 16 mil arrecadados ou 2.600 MATIC (bitcoins).

A imagem mais valiosa do evento mostrava o comunicador molhado no palco do icônico programa ‘Topa Tudo por Dinheiro’, vendida por R$ 8 mil ou 1.300 MATIC (criptomoedas).

Silvio comandou diversas atrações na sua emissora. As fotos escolhidas para o leilão mostram o apresentador em programas transmitidos durante os 40 anos do SBT e foram identificadas como: Onde tudo começou, de 1981; De casa nova, de 1996; Topa Tudo por Dinheiro, de 1992, e Teleton, de 1998.