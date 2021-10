Gabriela Pugliesi desmente Erasmo após bomba em A Fazenda e expõe traições: “Me livrou de uma fria”

É treta! Gabriela Pugliesi usou o Instagram, na tarde desta terça-feira (19/10), para desmentir os comentários feitos por seu ex, Erasmo Viana, em A Fazenda 13. O influencer afirmou que os motivos do fim de seu casamento teriam sido o desgaste pelas tentativas de gestação e uma conversa de cinco anos atrás que Gabriela leu em seu celular.

Em comentário na conta de Instagram de Rainha Matos, Gabriela Pugliesi afirmou que Erasmo a traiu três meses antes do casamento, e “em todas vezes que ia para Salvador”. Ela também diz que o influencer a traiu “no natal do ano passado enquanto eu tentava ter filho toda ferrada da cabeça”.

“Mas já que ele mente tanto e me expôs para o Brasil MENTINDO, preciso me defender. Sobre dinheiro gasto com inseminação, compra de casa, ele nem tinha que falar porque não gastou um real”, disparou.

“E realmente Erasmo: Deus sabe o que faz! Oooo se sabe! Me livrou de uma fria… Claro que não foi a toa que não engravidei, foi graças a Deus mesmo”, finalizou.

Entenda

Erasmo contou, em A Fazenda 13, que as diversas tentativas sem sucesso de Gabriela engravidar pesou na decisão de separação. “Mas [o relacionamento] já estava desgastado, o fato de a gente não estar conseguindo engravidar, porque era coisa de Deus… A gente estava em um processo de um ano para ter filho, mais de um ano na verdade, fazendo todo tipo de tratamento, gastando uma grana. Tipo assim, já estava esse lance de menino ou menina, já estava há muito tempo discutindo, já vendo um monte de coisa”, revelou.

Atualmente o ex-casal possui cinco embriões congelados, mas por motivos legais só podem descartá-los após três anos. Ainda para ele, foi questão divina a gravidez não ter acontecido, pois não era pra ser. “(…) A gente estava passando por esse processo, a gente fazia a inseminação, só que eles falam que Deus tem que colocar o embrião no óvulo. A gente estava forçando a situação que não era pra acontecer”.

O peão ainda aproveitou para esclarecer a dúvida de muitos ao reforçar que os dois são saudáveis e mesmo com todos os tratamentos, não conseguiam gerar um filho. “(…) São coisas de Deus, não tem outra explicação, porque assim… A gente já estava fazendo a parte da inseminação artificial, que é o que a ciência chegou mais perto de gerar um filho e o processo mais caro que tem, uma grana fazer isso”, continuou.