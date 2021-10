Gloria Groove critica cultura do cancelamento no single “A Queda”; ouça!

Depois de muito mistério nas redes sociais, Gloria Groove lançou nesta quinta-feira (14) o single “A Queda”, o segundo single do álbum “Lady Leste”. Na faixa, que está disponível em todas as plataformas digitais, a artista critica a cultura do cancelamento.

“Tive a ideia da letra no começo deste ano. Queria escrever uma canção sobre o quanto a sociedade pode ser cruel e sádica diante de um momento de vulnerabilidade de qualquer pessoa pública. Lembrei tantas vezes que já tinha visto Lady Gaga falando sobre isso nas eras The Fame/The Fame Monster, e pensei no quanto hoje eu entendo isso de outra forma e perspectiva. Fez todo sentido falar do ponto de vista de alguém que te convida pra assistir a própria queda, já que é isso que as pessoas buscam afinal”, explica a artista.

A faixa, que chega através de uma parceria com os produtores e compositores Ruxell e Pablo Bispo, traz inspirações ainda em “I Write Sins, Not Tragedies”, de Panic! At The Disco; “No Place Like Home”, de Todrick Hall; e “Believer”, de Imagine Dragons.

“A Queda” ganha nesta sexta-feira, 15, um videoclipe de terror dirigido por Felipe Sassi, o mesmo responsável por “Bonekinha”. A produção passeia por referências a “Marilyn Manson”, “American Horror Story”, filmes de Zé do Caixão e até a novela “O Beijo do Vampiro”.

“O roteiro de Felipe Sassi mais uma vez vem para complementar e brindar a mensagem que a música carrega. Desde o nascimento da letra, já sabia que seria inevitável a presença da estética ‘circo dos horrores’, muito presente nas minhas referências e também nas dele. Cada cena do vídeo representa um tipo de conflito relacionado ao ódio: provocação, exposição, perseguição e linchamento.”, disse Groove sobre o videoclipe.

Ouça “A Queda”: