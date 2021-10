Gracyanne Barbosa surpreende e exibe tatuagem íntima em homenagem a Belo

Muito apaixonada, Gracyanne Barbosa tem uma tatuagem especial para Belo. Em um lugar íntimo, a famosa possui escrito o nome do amado.

Nos Stories do Instagram, após abrir uma caixinha para os fãs falarem o que queriam ver do celular dela, a empresária atendeu o desejo de um e mostrou a homenagem para o cantor.

Em uma foto de costas, em preto e branco, em que aparece tendo a calcinha abaixada por Belo, a influencer exibiu a tatuagem na parte superior do bumbum.

Vale lembrar que recentemente quem fez uma homenagem foi o artista para a esposa. No Instagram, no dia do aniversário da musa fitness, o cantor abriu o coração e mostrou todo seu amor.

“Oitava Maravilha do Mundo (TUDÃO) Eu te Amo mais que Tudo!! Poderia escrever num dos dias mais especiais da minha vida, sobre como nosso amor é fogo, é terra, é ar, amor que mistura todos os elementos e ainda, mesmo depois de anos continua me queimando”, iniciou.