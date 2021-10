Grávida, Andressa Urach desiste da vida noturna, reata com o marido e volta à Universal

O drama de Andressa Urach, frustrada pelo valor milionário que alega ter doado à Igreja Universal, ganhou um novo episódio nos últimos dias, com a reconciliação entre ela e o marido, e uma volta às reuniões de instituição dirigida pelo bispo Edir Macedo.

“Ontem foi um dia muito especial, pois eu e meu esposo nos batizamos. […] Quero deixar claro que não concordo com a fogueira santa e também não gosto de algumas pessoas que lideram a Universal, mas como sei que o bispo Guaracy e a dona Thais são pessoas de Deus, vou voltar a frequentar as reuniões do bispo, acompanhada do meu esposo”, disse Andressa Urach.

Em outro trecho, a ex-modelo reconhece ter se equivocado e agido compulsivamente: “Estou, sim, trabalhando o perdão porque preciso do perdão de Deus! Sou falha, reconheço meus pecados e meus erros e sou o que sou!”.

“Reconheço que preciso muito de Jesus, principalmente para dar certo o meu casamento e a minha família”, admitiu, acrescentando que está “muito feliz com a misericórdia de Deus comigo”.

A decisão de voltar à prostituição, tomada há cerca de três semanas, não chegou a se tornar um obstáculo definitivo para que se reconciliasse com o marido, Thiago Lopes: “Ainda bem que deu tempo de me arrepender, me batizar e começar do zero de novo”.

Com 17 semanas de gestação, ela espera o primeiro bebê da união com o advogado. Em sua conta no Instagram, uma foto ao lado do marido, do primeiro filho e da nora, Andressa Urach enfatizou a importância do perdão:

“Passado é lugar de referência e não de permanência! A vida é feita de escolhas, erramos, acertamos, mas o importante é continuar vivendo da melhor maneira possível e com as pessoas que amamos! Brigamos? Sim. Qual família não briga? Qual casamento não passa por crises? Mas o amor sempre vence através do perdão. Obrigada amor por lutar por nossa família @tnlopes10, te amo”, declarou.