Homem é preso suspeito de matar onça e divulgar vídeo na internet; veja foto

Segundo a Polícia Civil, crime foi cometido no território indígena Arariboia, no município de Arame. Homem foi encontrado com o couro da onça abatida e materiais utilizados na caça de animais silvestres.

A polícia ainda não deu informações sobre as pessoas que acompanharam o caçador no momento da morte da onça-preta. Uma delas chega a aparecer nas imagens divulgadas nas redes sociais.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito, que não teve a identidade revelada, foi encontrado com o couro da onça abatida, duas armas de fogo do tipo espingarda, munição calibre 20mm, pólvora e material utilizado na prática de caça de animais silvestres.

