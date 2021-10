Homenagem: Médico de Sena Madureira recebe homenagem do Conselho Regional de Medicina

Um dos médicos mais conceituados de Sena Madureira foi homenageado nesta semana pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), durante cerimônia ocorrida em Rio Branco. Trata-se do Dr. Henrique que há anos atua no Hospital João Câncio Fernandes e, ainda, nas unidades básicas de saúde do município.

O Dr. Henrique recebeu do CRM o diploma de Mérito médico, “pelos 20 anos de inscrição e exemplar conduta ética”, diz a homenagem. Ele recebeu o diploma ao lado de sua esposa.

Neste ano, o médico que é natural da Bolívia, enfrentou um dos maiores desafios de sua vida, conseguindo sobreviver da Covid-19 após passar vários dias internado no Into, em Rio Branco.