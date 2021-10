Imperdível: Banda acreana realiza show em tributo ao cantor Bruno Mars as bandas Coldplay e U2; saiba mais

Inauguração

Segunda-feira (4), a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, entregou a unidade do Ministério Público do Acre na cidade de Plácido de Castro.

*** A nova sede leva o nome do procurador de Justiça Francisco Matias de Souza, falecido em junho deste ano. O membro do MPAC exerceu o cargo de corregedor-geral do Ministério Público do Acre entre os anos de 1995 e 1999. Representando a família do procurador homenageado, a esposa Marilda Maia de Souza, a filha Kiyomi Nishizawa de Souza, além de outros parentes e amigos da família.

***O evento teve a presença do governador Gladson Cameli e de representantes do Tribunal de Justiça do Acre, Defensoria Pública do Acre, Assembleia Legislativa do Acre, Prefeitura de Plácido de Castro, Exército Brasileiro, Polícia Militar do Acre, Polícia Civil do Acre, Câmara de Vereadores, além de membros e servidores do MPAC.

A filha e esposa do homenageado, Kiyomi Nishizawa e Marilda Maia, governador Gladson Cameli e a procuradora-geral do MPAC, Kátia Rejane Araújo

Conferência Estadual Partido Comunista do Brasil do Acre – PC do B

Foi vitoriosa a 22ª Conferência Estadual Partido Comunista do Brasil do Acre (PCdoB-AC) realizado no último domingo (3), de maneira virtual, reuniu 125 delegados e amigos do partido, alcançando a maioria dos munícipio. A plenária faz parte do processo de mobilização e debates do 15º Congresso do partido, cuja etapa nacional acontece nos dias 15 a 17 de outubro.

*** Os comunistas e as comunistas acreanos debateram intensamente o documento do 15º Congresso do PCdoB, analisaram a situação do partido e da conjuntura estadual, nacional e internacional e se preparam para os desafios dos próximos dois anos. Eduardo Farias e Chagas Batistas foram reconduzidos por aclamação à presidente e a vice-presidente do Comitê Estadual na Conferência.

*** A direção eleita é composta por 71 membros, com destaque para 35% da presença das mulheres na direção.

Cine Teatro Recreio itinerante

O Cine Teatro Recreio do Acre irá desempenhar atividades do projeto itinerante financiado pela lei Aldir Blanc que levará o cinema brasileiro para o interior do estado. Entre os dias 7 e 9 de outubro, as cidades de Assis Brasil, Brasileia e Xapuri serão contempladas com o melhor do cinema nacional. Além destes três municípios, o Cine Teatro Recreio vai visitar entre o 21 e 23 de outubro Porto Acre, Acrelândia e Senador Guiomard, com outros filmes e artistas acreanos.

***Também haverá apresentações de dança, teatro, música, graffiti e fotografia, realizadas pelos artistas acreanos: Jessé Luiz (Graffiti), Alexandre Anselmo (Música), Camila Cristina Cabeça (Dança), Danilo de S’Acre (Fotografia). Além desses 3 municípios o Cine Teatro Recreio AC Itinerante, vai visitar entre o 21 e 23 de outubro Porto Acre, Acrelândia e Senador Guiomard, com outros filmes e artistas acreanos.

Amantes da boa música, anotem na agenda: a banda Garotos do Sótão realizará nos dias 15 e 17 de outubro, no Teatro dos Nauás em Cruzeiro do Sul, show em tributo ao artista Bruno Mars as bandas Coldplay e U2. Imperdível!

O registro fotográfico aconteceu no Theatro Hélio Melo durante a gravação do Festival Samaúma, que muito em breve será exibido no Youtube. Nesta edição o festival contará com a participação do grupo indígena Hui Dewe Keneya.

Instituto Ecumênico Fé e Política em parceria com a Escola Teológica do Centro Espírita e Culto de Oração Casa de Jesus Fonte de Luz e a Igreja Evangélica Congregacional de Rio Branco promovem na próxima segunda-feira (11), das 18h às 21h (horário do Acre), semipresencial, palestra seguida de debate com o pastor congregacional em São Luís (MA), Lyndon de Araújo Santos, com o tema: “As Religiões e o Poder Temporal”, na “Casa de Jesus Fonte de Luz” (Igreja do Daime da Vila Ivonete fundada por Mestre Daniel), o link de acesso será disponibilizado pelo Instituto Ecumênico, na véspera do evento.

*** Pastor Lyndon é mestre em Ciências da Religião pela UMESP, doutor em História pela UNESP-Assis e professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da UFMA. É autor dos livros “As outras faces do sagrado: protestantismo e cultura na primeira República brasileira”, “Os Mascates da fé: história dos evangélicos no Brasil” e “Os 500 Anos da Reforma Protestante no Brasil”.

A jornalista e cientista política Kelly Kley mudou de idade na última quinta-feira (30) e para celebrar a data querida a aniversariante armou festança, para sua legião de amigos, no Tardezinha. Vida longa!

Bebê a bordo! Diogo Soares e Sasha Alencar estão grávidos. A informação foi confirmada por eles no Instagran. Parabéns ao casal!

