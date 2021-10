Joana Prado e Vitor Belfort perdem patrocínio após polêmica sobre banheiro unissex

Joana Prado e Vitor Belfort perderam o patrocínio da Garden Of Life, uma das marcas mais famosas de vitaminas e suplementos do mundo. Segundo informações da colunista de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, isso aconteceu após o casal se envolverem na polêmica do banheiro unissex.

Tudo começou quando Prado compartilhou um vídeo no Instagram reclamando do banheiro unissex de um estabelecimento comercial, na Flórida, nos Estados Unidos, país onde mora com a família. “Eu entro aqui no banheiro com a minha filha (mostra ela, apontando para uma das cabines), enquanto tem um homem aqui do lado? Dá medo, né? O que vocês acham disso?”, questionou ela aos fãs.

Na sequência, Belfort comentou o post e disse: “Isso é uma desgraça. Eu confesso que eu não vou mais nesse lugar. Amor, isso é o diabo puro. Vamos proteger”.

Ainda de acordo com o veículo, a empresa confirmou o fim do contrato depois que muitos clientes reclamaram dos comentários transfóbicos do casal. “Joana Prado e Vitor Belfort não são mais embaixadores da marca”, disse a marca para um consumidor na rede social.