Juliette fracassa como cantora e ganha programa aos domingos na Globo; diz sensitiva

Antes mesmo de deixar o BBB21 com R$ 1,5 milhão na conta, Juliette Freire já havia se tornado um fenômeno nas redes sociais. Entretanto, o grande sucesso vindo do reality show global não lhe garantiu um sucesso duradouro em sua vida como cantora.

Em suma, de acordo com uma previsão feita pela sensitiva Bianca Godói, a famosa não irá se destacar futuramente como cantora. Aliás, atualmente nenhuma das músicas de seu recente EP estão entre as 50 mais estucadas do Brasil nas plataformas de streaming.

Sendo assim, Juliette Freire precisará buscar novos rumos para conseguir se consagrar como uma grande artista, além dos números que possui em suas redes sociais. No mais, a vidente lhe enxerga como uma grande apresentadora, ganhando até mesmo um programa na Globo em 2022.

”Vejo que Juliette não vai vingar como cantora, o futuro profissional dela será como apresentadora, vai se dar muito bem na profissão, inclusive vejo comandando um programa aos domingos na Globo, a partir do ano que vem”, contou a médium, para o site Observatório da TV.

