Juliette não se segura e responde deboche de José de Abreu na web: “Preocupadíssima”

O ator José de Abreu debochou de Juliette após a campeã do “BBB 21” (TV Globo) opinar sobre a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 05/21. Ontem, no Twitter, ela declarou que a alteração na emenda fere a independência do Ministério Público e viola a autonomia dos procuradores e dos promotores de Justiça.

Hoje, após a ex-BBB publicar uma foto de biquíni, José de Abreu escreveu: “Tá preocupadíssima com a PEC”, e acrescentou um emoji de beijo.

Juliette respondeu: “Viva, de folga, presente e preocupadíssima com a PEC sim, bebê”.