Longe da depressão, Nego do Borel curte balada até amanhecer no Rio. Veja vídeo

Segundo pessoas que estavam no local, o cantor estava feliz e animado, acompanhado de um grupo de amigos. A balada, que reuniu a nata da sociedade carioca, com convites que custavam cerca de R$ 1.300,00, foi até o dia clarear. Nego foi embora por volta das 9h.

O funkeiro e sua família alegam que ele está passando por uma fase difícil devido aos ataques que sofre na internet e pela crise instaurada tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal.

Na segunda-feira (4/10), o cantor preocupou sua família ao sumir por quase 24 horas e ser encontrado pela polícia, na manhã de terça-feira (5/10), em um motel em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro.

Nego disse ainda que estaria com depressão e muito abalado psicologicamente devido aos últimos acontecimentos: “Estou tentando assimilar o que aconteceu, o que houve. E as coisas aqui de fora pesaram, me atrapalharam dentro da casa. Estou fora, estou com a minha família, mas estou triste pra caralho, não sei mais o que faço, falo, minha palavra não tem importância, as pessoas não escutam… Não estou entendendo. Vou acabar tirando a minha vida, não estou blefando. Estou falando isso de coração”, desabafou nas redes sociais.