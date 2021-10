Lucas Guimarães confessa vício em sexo e fala de vídeos íntimos com Carlinhos Maia

Além disso, Lucas assumiu que costuma gravar vídeos íntimos com o famoso, nos locais mais variados possíveis: “Eu tenho quase um XVideos no meu celular. Eu e o Carlinhos colecionamos vários vídeos namorando. Gosto de gravar para depois me olhar e poder fazer melhor na próxima vez. Na piscina, na cozinha, no mar, no quarto e tudo”.

O entrevistado contou que muita gente o enxerga como alguém mais puro e inocente, mas que surpreende amigos mais próximos mostrando a performance do casal, fazendo as pessoas ficarem chocadas com suas habilidades.

Lucas Guimarães tinha 8 milhões de seguidores no Instagram, mas teve seu perfil do Instagram desativado justamente pelos papos mais quentes: “Contava o que fazia com Carlinhos e o que já tinha feito. Era muita baixaria. Mas gosto de falar disso, não uso máscara”.