Luis Lobianco fala sobre nova temporada de ‘Vai Que Cola’ sem Paulo Gustavo: ‘A ficha parece que não cai’

Luis Lobianco foi um dos convidados do Altas Horas deste sábado, dia 30, e falou sobre a nova temporada do Vai Que Cola, no Multishow. Esta será a primeira sem Paulo Gustavo, que faleceu em maio deste ano após complicações da Covid-19, e que, além de colegas de profissão, era seu amigo pessoal.

“A ficha parece que não cai. Uma pessoa tão presente, tão gigante quanto o Paulo. Toda vez que chegamos no estúdio a gente lembra do Paulo em qualquer detalhe, a presença dele é muito forte. Ao mesmo tempo, você ter colegas tão fortes e corajosos, que levantaram a cabeça e peitaram fazer humor no meio de tanta dor”

Leia mais em Gshow.