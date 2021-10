Luísa Sonza expõe relacionamentos com mulheres e diz que toma antidepressivo

A artista também garantiu que já se relacionou com mulheres: “É uma coisa natural. Nunca namorei com meninas, mas já me envolvi. Me sinto uma mulher livre. Sou uma pessoa tranquila em relação à sexualidade, não sou de ficar com muita gente. Mas já me interessei por homens e já me interessei por mulheres, e é isso”.

Na semana passada, Sonza decidiu fazer uma mudança em sua vida e contou ao público a decisão que tomou. No Twitter, a cantora anunciou que vai parar de beber.

“Aproveitando que tá todo mundo aqui e não vou poder voltar atrás depois, quero anunciar que: vou parar de beber a partir de hoje começando agora”, postou a artista.

Nos comentários, internautas ironizaram a atitude da loira. “Quem acredita nisso?”, disparou uma seguidora. “Humores e piadas”, afirmou outra. “Nem é primeiro de abril”, brincou mais uma.