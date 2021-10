Lulu Santos perde o chão e chora ao receber surpresa na Globo: “Espero que ele sinta”

Na manhã desta sexta-feira (22), Lulu Santos esteve no ‘Mais Você’, de Ana Maria Braga na Globo, e caiu no choro ao receber uma surpresa do marido. Em suma, o cantor esteve na atração matinal para comemorar os 40 anos de carreira, e não esperava que o amado surgisse para se declarar.

“Eu quero deixar um grande beijo e dizer que eu te amo muito e que durante esses 3 anos e meio esse amor só cresceu. […] Eu estou muito feliz ao lado dele, é uma pessoa hiper carinhosa, uma pessoa muito atenciosa e que faz tudo para me ver bem e me ver feliz, tudo o que está ao alcance dele pelo menos. E eu espero que ele também se sinta assim em relação a mim”, disse Clebson Teixeira, que pediu o cantor em casamento em 2019. Em seguida, Lulu Santos caiu em lágrimas e não conseguiu nem ao menos se recompor para responder a declaração. Já calmo, o famoso ressaltou que a relação entre os dois ficou ainda mais forte durante a pandemia da covid-19. “A gente começou de fato a viver junto em março de 2020. E nesse período em que, em um primeiro momento, coabitar significava confinar juntos a vida dele acabou concentrada na nossa vida”, explicou o cantor.

