“Mãe de Nego do Borel está desesperada”, diz tia do cantor

Desespero e tristeza definem a mãe de Nego do Borel, Roseli Viana, após o desaparecimento do cantor na última segunda-feira (4/10). A matriarca está preocupada sem receber notícias do funkeiro desde a tarde de ontem, quando trocaram a última mensagem pelo WhatsApp, em que ele afirmava que estava bem.

Em conversa com a Coluna Leo Dias, Julienne Camacho, amiga da família de Nego do Borel, disse que Roseli está desesperada e muito preocupada com o desaparecimento. Ambas estavam presentes no momento em que o cantor decidiu sair de casa e ninguém conseguiu convencê-lo do contrário.