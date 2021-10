Maitê Proença comenta namoro com Adriana Calcanhotto: “Não é hora de falar”

Nesta terça-feira (05), a atriz Maitê Proença comentou sua relação com a cantora Adriana Calcanhotto. As afirmações foram dadas em entrevista a Júnior Coimbra, filho de Zico, em conversa que vai ser publicada no canal de YouTube Rap 77. Com informações do G1.

“As pessoas são pessoas, né? Não tenho nenhum tipo de preconceito, mas também não sei… Às vezes é bom abrir uma frente nova… Não sei se as pessoas incentivam. Porque talvez elas não saibam exatamente que tipo de… Como é a relação…”, afirmou a atriz.