Mara Maravilha detalha briga histórica com Angélica e fala sobre Eliana

Mara Maravilha novamente falou sobre a sua relação com Angélica. A apresentadora garantiu que está em paz com a loira e disse que nunca brincou com ela, apesar do processo judicial que enfrentaram.

Em entrevista ao Ticaracaticast, a famosa ressaltou que a briga com a esposa de Luciano Huck aconteceu após um boato que circulou nos anos de 1990, afirmando que Mara Maravilha teria feito macumba para prejudicar a carreira da colega.

“Eu tive um pouco de relação com a Angélica, aí tiveram algumas fofocas em relação a macumba, mas já foi, está lá no mar do esquecimento. Foi calúnia. Ganhei o processo. Eu e Angélica fomos grandes vítimas de produtos da mídia”, declarou ela, sem dar mais detalhes.

A cantora ainda deixou claro que não tem nenhum problema com Angélica. “Inclusive, agora, eu mando meus sentimentos, que ela está agora com problemas de enfermidade com o pai dela. Estou num momento muito de paz“, disse.

Já sobre a sua relação com Eliana, Mara Maravilha deixou claro que elas sempre se respeitaram e que a loira é muito ética.