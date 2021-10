Mara Maravilha revela detalhes briga histórica com Angélica: “Macumba”

Mara Maravilha fez revelações sobre sua relação com Angélica durante uma entrevista ao podcast Ticaracaticast. A apresentadora afirmou que está em paz com a loira e disse que nunca brigou com ela, apesar do processo judicial que enfrentaram.

Durante o bate papo com Bola e Carioca, a apresentadora revelou que sua “briga” com Angélica aconteceu após um boato maldoso que circulou nos anos de 1990, afirmando que Mara Maravilha teria feito macumba para prejudicar a carreira da colega de trabalho.

“Eu tive um pouco de relação com a Angélica, aí tiveram algumas fofocas em relação a macumba, mas já foi, está lá no mar do esquecimento. Foi calúnia. Ganhei o processo. Eu e Angélica fomos grandes vítimas de produtos da mídia”, declarou Mara Maravilha.

A apresentadora ainda destacou que não tem nenhum tipo de problema com Angélica. “Inclusive, agora, eu mando meus sentimentos, que ela está agora com problemas de enfermidade com o pai dela. Estou num momento muito de paz”, disse Mara Maravilha.

Em agosto de 2020, Angélica tentou botar um ponto final nessa briga do passado com Mara Maravilha respondendo o post que a cantora fez sobre ela no Instagram falando da relação das duas e as “fofocas” com os nomes delas. “Você falou tudo. Respeito muito você, seu trabalho e sua história. Desejo de coração que você seja feliz. Comigo não tem essa história de passado, viu? Vamos em frente, sempre com gratidão e a alegria”.

Na ocasião, muito alegre, Mara Maravilha ainda respondeu: “Angel, que maravilha, logo vamos nos encontrar e continuar essa lenda”. A ex-apresentadora infantil também contou sobre sua relação com Eliana. Mara fez questão de frisar que elas sempre se respeitaram e que a loira é muito ética.

Nesta semana, Mara Maravilha surpreendeu ao mandar uma mensagem por conta do estado de saúde do pai de Angélica, Francisco Ksyvicks, que está hospitalizado. Ele foi internado após um AVC e Angélica fez uma publicação em sua homenagem. Foi aí que a morena, deixou a seguinte resposta: “O Espírito Santo esteja entre vocês”.

Os fãs e seguidores das duas apresentadoras reagiram imediatamente e deixaram mensagens parabenizando Mara Maravilha pela iniciativa. Vários outros famosos também deixaram palavras de apoio à Angélica.