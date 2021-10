Marcos Mion chora ao receber notícia sobre seu futuro na Globo

Como divulgado, a Rede Globo decidiu oficializar o ex-apresentador da Record TV como efetivo da sua grade de sábado. A princípio, Marcos Mion ficaria no comando do “Caldeirão” somente até o final do ano, mas devido ao grande sucesso e repercussão nas redes sociais, o comunicador se tornou o apresentador oficial da atração das tardes de sábado da Rede Globo.

A expectativa é de que Marcos Mion comece a gravar nos próximos dias a temporada de verão do Caldeirão que começa a ser exibido a partir de janeiro de 2022. Vale destacar, que o apresentador também irá comandar um reality no canal de entretenimento da Globo, o Multishow, Mion também irá marcar presença na cobertura de importantes festivais de música do canal.