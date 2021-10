Marido abre o jogo e revela como está seu casamento com Andressa Urach após brigas

“Obrigado pelas milhares de mensagens de apoio. Apesar de não terem sido respondidas, foram lidas. Deus abençoe a cada um de vocês”, disse.

No começo da semana, Thiago revelou que tomou uma atitude com alguns seguidores da modelo. O rapaz disse que tratou de bloquear as pessoas que teriam incentivado a modelo a retomar à antiga vida.

Nos Stories do Instagram, Thiago disparou: “Todas as pessoas que incentivaram a Andressa a seguir o pior caminho estão devidamente bloqueadas“.

O casal, que chegou a se separar, se envolveu em diversas polêmicas nos últimos dias. A famosa, que até tinha voltado a usar o nome de quando era garota de programa, revelou que decidiu dar uma nova chance ao rapaz e que será cuidada por ele.

Nos Stories do Instagram, o empresário publicou: “Informo que Andressa Urach estará todas as noites em casa com a sua família”. Na sequência, ele escreveu: “Eu vos escrevi porque sois forte e tendes vencido o maligno 1 João: 2:14″.

Um tempo depois, Urach fez uma publicação no seu perfil dos Stories: “Meu ex-marido se arrependeu de me deixar grávida! Disse que vai cuidar de mim e do bebê. Obrigada a preocupação de todos”.

Ciente da repercussão da conturbada relação dos dois, Thiago disparou em sua página: “Não me submeto a nenhum tipo de jogada de marketing. Não sou atração de ninguém concedendo entrevistas a programas de TV e a blogs. Por favor, cancelem-me”.

Vale lembrar que em recente participação no A Tarde é Sua, a ex-Fazenda acusou o ex-esposo de querer interná-la em uma clínica psiquiátrica. “Saibam que, se eu for internada, isso é uma injustiça, porque estou grávida. É triste, não queria que fosse assim, ele é pai do meu filho e tenho um carinho e respeito muito grande por ele. Infelizmente, tá acabando desta maneira”, declarou.

“Eu não queria expor tudo que está acontecendo, mas eu queria simplesmente sair desta relação e sem este tipo de constrangimento, só que acontece com o meu ex-marido é que ele não está aceitando o fim do nosso relacionamento”, continuou.

“Ele é um oficial de justiça e ele tá fazendo uma ação pedindo pra que eu seja internada em uma clínica psiquiátrica, porque ele tá me acusando de ter abortado o nenezinho. É mentira, não abortei e estou grávida”, completou.

Veja: