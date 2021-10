Marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães tem vício exposto e desabafa sobre situação

Há dez dias o influenciador digital, Lucas Guimarães fez uma lipoaspiração, e então durante entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, contou que está sofrendo de abstinência sexual. Ele é casado com Carlinhos Maia, ele revelou também que gosta de ver e rever suas performances sexuais, isso é um vício que ele tem.

Dessa forma, contou Lucas: “A pior parte do pós cirúrgico é não poder namorar. Parece que quando a gente não pode fazer, ficamos com mais vontade e tesão. Eu tenho quase um XVideos no meu celular. Eu e o Carlinhos colecionamos vários vídeos namorando. Gosto de gravar para depois me olhar e poder fazer melhor na próxima vez”.

“Então Leo, eu tenho uma pasta, tanto eu como Carlinhos só de… da hora H”. Lucas ainda cita alguns lugares onde ele e o marido já transaram: “na piscina, no mar, na cozinha, no quarto”.

Ele contou que às vezes chega a mostrar conteúdos eróticos para amigos bem próximo e a performance do casal costuma impressionar.

“…Ai quando eu mostro isso para algum amigo ou alguma amiga muito íntima, não mostro ninguém, mas se for algum amigo muito íntimo… Lucas Você faz isso, meu Deus vocês fazem isso…”.

LUCAS GUIMARÃES FALA SOBRE CONTA DO INSTAGRAM DESATIVADA

Além disso, Lucas voltou a falar sobre sua conta do Instagram, sendo assim, o influenciador falou sobre o prejuízo que teve ao perder a conta, com 8 milhões de seguidores. Além disso, em reais, o prejuízo dele foi de meio milhão. O blogueiro teve sua conta desativada pela plataforma, hpa dois meses. No entanto, ele acredita que teve culpa. “Recebia notificações e ignorava. Não posso reclamar de ter perdido a conta”.

Segundo Lucas Guimarães a culpa foi de um quadro que ele fazia para animar seus seguidores. Contudo, o assunto principal era sexo. “Contava o que fazia com Carlinhos e o que já tinha feito. Era muita baixaria. Mas gosto de falar disso, não uso máscara”.