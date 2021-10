Marrone assume namoro com empresária e troca beijos antes de show; saiba tudo

O sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, está vivendo um novo amor. O cantor, que está prestes a completar 56 anos, assumiu publicamente o relacionamento com a empresária Fernanda Tetzner, de 36. Os dois trocaram beijos apaixonados nos bastidores do pocket show realizado na noite desta terça-feira (19/10), no Vila JK, no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo.

Durante três anos, Marrone foi casado com a empreendedora e influenciadora digital Nathália Portes, de quem se separou em 2014. Os dois são pais de Mell, de 10 anos. Depois, ele se relacionou com a blogueira de moda Tati Benevides e a nutricionista Fernanda Di Lima. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!