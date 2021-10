MC Mirella aos beijos com João Guilherme? Saiba toda a verdade!

MC Mirella conversou com a coluna e mostrou todas as provas contra o discurso da solicite Rayane Cassemiro após ter sido acusada de trair o marido, Dynho Alves, com o cantor João Guilherme, no after da festa de Halloween da influencer Vivi Wanderley, na noite de terça-feira (26/10). O marido da MC, vale lembrar, está confinado em A Fazenda 13. Nesta sexta-feira (29/10), em resposta a seguidores no Instagram, Rayane soltou a fofoca que repercutiu na web e chegou até Mirella, que respondeu na mesma hora pelo Twitter: “Já tá tão difícil pra mim. Eu saio pra me distrair e inventam cada coisa. Essa menina tava trilouca, muito bêbada! Vinha em cima de mim toda hora, deve ter ficado brava porque não dei atenção pra ela (justamente porque tava bêbada)”, desabafou.

A coluna procurou Mirella, que logo confirmou que irá processar Rayane Cassemiro por calúnia e difamação. Além disso, a cantora relatou que a socialite ficava em cima dela na festa, tentando ser simpática. “Eu não conheço ela. Ela estava muito bêbada, vinha em cima de mim toda hora puxar assunto, tentando ser simpática e tudo. Só que ela estava muito estranha. Então nem dei muita atenção nem relevância pra ela. Fiquei meio que ignorando ela. Acho que ela ficou meio que brava por causa disso. E eu não sou de beber, ainda mais porque eu estava dirigindo, né?”, explicou.

Sobre a afirmação de estar sozinha e aos beijos com João Guilherme, Mirella sustenta que estava com muitas pessoas no momento e que as afirmações ditas no vídeo são falsas. “Tava eu, João Guilherme, Amanda, Gabi… Nossa, tinha um monte de gente em volta! Essa menina tá viajando. Não tava só eu e o João Guilherme. Tava eu, ele e um bando de gente. Estávamos conversando. Estávamos, todos, querendo ir embora. Ela é tão mentirosa que ela postou que eu beijei ele 6h30, 7 horas e eu tenho um vídeo de que as 6h em ponto eu estava no carro dirigindo, indo para casa”, afirma.