Michelle Bolsonaro beneficiou amigos em empréstimos da Caixa, diz revista

A primeira dama Michelle Bolsonaro teria agido para favorecer empresas de amigos em pedidos de financiamento da Caixa Econômica Federal no primeiro semestre do ano passado, no auge da pandemia de Covid-19. A informação foi revelada nesta sexta-feira pela revista Crusoé, que obteve documentos e e-mails com uma lista de indicados.

A maioria das operações de empréstimo se deu em uma agência de Taguatinga, cidade vizinha a Brasília, após Pedro Guimarães encaminhar as demandas da primeira-dama”, diz a revista.

Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!