Milionário do Brega revela segredo para ganhar duas vezes na loteria

Além de mudar sua situação financeira, ele diz que o fato de ter ganhado duas vezes na loteria lhe deixou famoso e que pessoas querem apertar sua mão para conseguir sorte. “E eu me sinto muito feliz, o pessoal chega batendo foto. Se chego no supermercado as pessoas pedem para bater foto comigo. As pessoas dizem: vou apertar a mão de Edésio para ver se ele passa a sorte dele para mim”, revelou.