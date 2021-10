Mônica Martelli desaba sobre morte de Paulo Gustavo e afirma que ainda está de luto: “Sobreviver”

Mônica Martelli resolveu desabafar sobre a perda de seu amigo, o ator Paulo Gustavo. Sendo assim, a artista afirma que ainda está vivendo o luto pela partida precoce do humorista. Desse modo, a atriz afirma que a arte a ajuda a amenizar a dor que sente com a ausência do amigo.

“Não tem um dia sem que eu pense em Paulo Gustavo. Estou passando pelo maior luto da minha vida e sofro cobranças para ‘voltar ao normal’. Que normal? Não tem mais normal. Meu normal era outro, com o meu melhor amigo”, comentou, em entrevista para a revista Marie Claire.

“Eu acho que o artista sempre consegue encontrar caminhos e brechas, a partir das dificuldades. Precisamos nos reinventar para sobreviver, porque a arte é essencial na vida de todos. Em um dia, estou dançando e acho que me curei do luto. Aí, no dia seguinte, fico mal de novo. A gente acha que essas fases são lineares, mas não são. Vou aprendendo a viver com essa impermanência”, refletiu Mônica Martelli.

Déa Lúcia, mãe do humorista, em entrevista (Foto: Reprodução) Além disso, Mãe de Paulo Gustavo também fala sobre a morte do filho

Quem também comentou sobre a partida de Paulo Gustavo foi a dona Déa Lúcia, mãe do famoso. “Não acalma. É cada dia pior. Cada vez sinto mais falta dele. Paulo Gustavo era um homem com h maiúsculo. Aquele homem com quem você sabia que podia contar. Um cara bondoso. Tinha o gênio dele, como todo mundo. Porque ninguém é perfeito”, afirmou ela ao jornal O Globo.

“Ele faz muita falta, era um amigão. Virou mais tarde meu protetor. No final, ele era meu pai. Fazia tudo por mim, pela família, pelos amigos, pelo Brasil. Ele fez tudo o que você possa imaginar para ajudar o próximo”, completou a mãe de Paulo Gustavo, em suma.