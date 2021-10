Morre morador de Mâncio Lima que teve 95 % do corpo queimado em incêndio

O jovem Josué de Souza Amaral, de 20 anos, que teve 95% do corpo queimado em um incêndio dentro de casa, na zona rural de Mâncio Lima, morreu na madrugada desta sexta-feira, 8, no Pronto-Socorro de Rio Branco, para onde havia sido transferido no dia 22 de setembro.

Josué foi atingido por um incêndio dentro da casa dele no dia 13 de setembro. O rapaz acendeu uma lamparina sem saber que embaixo da cama, havia galões com gasolina, guardados pelo pai, com quem ele havia ido morar a pouco tempo.

Após o acidente, Josué ficou 9 dias no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, aguardando uma vaga nos leitos de isolamento do Pronto Socorro da capital até poder ser transferido. A mãe dele, Ioneda Souza, já ameaçava buscar apoio do Ministério Público, quando a vaga apareceu no PS de Rio Branco, devido à alta dada a um paciente.

