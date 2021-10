Mulher é internada depois de usar short jeans muito apertado. Entenda

Em um vídeo que viralizou no Tik Tok, uma americana chamada Sam, 25, conta que foi parar no hospital depois de usar um short jeans muito apertado em um encontro. Ela lembra que a calcinha estava incomodando e ela passou o tempo todo tentando tirá-la do bumbum.

Ao chegar em casa, percebeu um machucado no local. Porém, dias depois, a região começou a doer muito, e a mãe a levou a uma emergência médica. Ela recebeu antibióticos para uma infecção de pele, e os médicos a mandaram para casa. No dia seguinte, Sam acordou com muita dor e se sentindo mal.