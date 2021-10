Show de MC Poze é cancelado por ameaças de traficantes; saiba mais

O evento Baile do Embrasa, marcado para este sábado (30/10), no espaço de shows Alto do Andú, na região da Avenida Paralela, em Salvador, Bahia, foi proibido pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). A decisão foi tomada após traficantes ameaçarem MC Poze, uma das atrações do evento, segundo o órgão. Equipes de inteligência apuram uma possível rixa entre organizações criminosas e o artista, além da existência de um vídeo onde ele aparece armado.

A Secretaria da Segurança Pública emitiu, nesta sexta-feira (29/10), a Portaria 284/2021, que determina a não realização do evento. A previsão é que o documento seja publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de sábado.