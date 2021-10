Nego do Borel é encontrado em motel; polícia recua e diz que ele estava sozinho

O cantor Nego do Borel, 29, foi encontrado no início da tarde desta terça (5) em um motel em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Segundo a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), o cantor estava havia 12 horas no local.

Inicialmente, a corporação havia dito em nota que Borel estava na companhia de duas mulheres, mas recuou horas depois e disse que ele estava sozinho.

“A Polícia Civil esclarece que a primeira informação dada pelo estabelecimento era de que Nego do Borel teria entrado com duas mulheres no motel. No entanto, ao entrarem no quarto com a autorização do cantor, os agentes constataram que ele estava sozinho”, disse a corporação em comunicado.

Segundo o G1, ao chegar na delegacia para prestar depoimento, Borel fez gestos obscenos para a imprensa. Em depoimento, Nego do Borel afirmou que estava no motel porque queria ficar sozinho para “pensar na vida”. Ele também disse que tomou quatro comprimidos de Dramin para dormir e desligou o telefone.

Na segunda (4), a mãe do artista, Roseli Viana, registrou um boletim de ocorrência na 42ª Delegacia de Polícia Civil, relatando o desaparecimento do filho. Uma equipe da polícia chegou a ser encaminhada a Itacuruçá, na Costa Verde fluminense, procurando pelo cantor, já que existiam informações que ele poderia estar no local.​ ​

O assessor do cantor, Anderson Faria da Silva, afirmou que antes de ser apontado como desaparecido, Nego do Borel lhe mandou uma mensagem dizendo que estava deprimido. “Obrigado por tudo”, escreveu, “mas eu não estou aguentando a pressão, estou com depressão”, teria dito o músico.

O assessor disse ao F5 que respondeu que estava do lado do cantor, que iria ajudá-lo e que era para ele não fazer nenhuma besteira. Apesar disso, familiares não conseguiram mais falar com o artista e, preocupados, resolveram procurar a polícia.

Desde que foi expulso de A Fazenda 13 (Record), o cantor tem dado declarações em que diz estar passando por um momento emocionalmente difícil. Ele deixou o reality show após os espectadores o acusarem de um suposto estupro contra Dayane Mello no dia 25, após a segunda festa do programa.

Na ocasião, a Record afirmou que “diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Borel da competição”. Circulam na web trechos de vídeos dos peões no quarto após a festa. Dayane aparentava estar bêbada e outros participantes a ajudaram a se trocar e a se deitar.

Em uma das imagens, MC Gui, 23, aparece perguntando se ela gostaria de ficar onde estava, com Nego do Borel sobre ela, ou ir para a cama dela. “Papo sério, se ela não quiser sair, você sai, Nego”, ele disse, e alegou ser melhor para evitar problemas. Ao fundo, vozes femininas afirmavam que ela estava “totalmente bêbada”.

Em outro vídeo, Borel está deitado ao lado de Dayane, a abraçando, e outros participantes tentam afastá-lo, enquanto o cantor pede: “Calma aí”. Outro trecho mostra o quarto na madrugada, com os demais participantes dormindo. As limitações da câmera não permitem que as imagens e o áudio sejam claros.

Segundo o público, nos trechos, Nego do Borel estaria na cama com Dayane, que não reagia por estar inconsciente. Há sons que parecem gemidos e, em alguns momentos, é possível ouvir a voz da modelo, quase inaudível, murmurando que tem uma filha.

Antes do programa, ele já havia sido indiciado por agressões físicas contra uma ex-namorada e acusado de violência doméstica por outras. Ele nega.