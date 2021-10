Novo recurso online e interativo permite ver quais são todas as rotas aéreas do Brasil

Para quem sempre teve curiosidade de conhecer quais são todas as rotas domésticas do Brasil ou até mesmo tem necessidade dessa informação para ajudar no planejamento de uma viagem, o novo recurso do AEROIN é ideal.

Para acessar o mapa com todas as rotas, clique aqui: www.aeroin.net/rotas-domestico/

Fruto de uma parceria com o VOOS DO BRASIL, o mapa compila as informações de todas as empresas aéreas habilitadas a realizar transporte aéreo público de passageiros no país e que possuem voos regulares, resultando numa visualização inédita de todas as rotas atualmente operando.

Os filtros presentes no mapa permitem que o usuário vá mais a fundo na análise e selecione a(s) empresa(s) aérea(s) ou a(s) cidades(s) de sua preferência e, após alguns segundos, as informações são plotadas no mapa.

A ideia é que, nas próximas semanas, esse recurso passe a incluir novas e ricas informações, bem como serão disponibilizados outros mapas e análises gráficas inéditas feitas exclusivamente pela equipe do VOOS DO BRASIL para o AEROIN.