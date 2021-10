O céu é o limite: confira as extravagâncias consumistas dos famosos

Mas não é só ela que investe o rico dinheirinho em compras com muitos e muitos dígitos. Os tênis de Marcos Mion deram, e continuam dando, o que falar. O apresentador do Caldeirão , conhecido como um sneakerhead ou colecionador de tênis, compartilhou em suas redes um modelo, nada básico, para entrar com o pé direito na Globo: o modelo “Red October”, desenhado pelo rapper americano Kanye West , ex-marido de Kim Kardashian , que já foi leiloado por R$ 39 milhões. O modelo é considerado uma raridade, especialmente no Brasil. Ele nunca foi vendido por aqui. 😬👟

Marcos Mion separou parte do guarda-roupa para guardar seus tênis e tem de todas as cores — Foto: Instagram

Na gringa, os famosos também não têm pena de gastar fortunas para satisfazer suas vontades. Aos 52 anos, Jennifer Lopez é dona de um corpo irretocável. Para manter as curvas em dia, J.Lo tem programas de treinamento físico e tratamentos estéticos, que lhe custam cerca de 15 mil dólares mensais, o equivalente a R$ 80 mil! Como se não bastasse, a diva fez um seguro para o bumbum no valor de 6 milhões de dólares ou R$ 32 milhões.

A cantora Mariah Carey não abre mão dos melhores cuidados para os seus oito cãezinhos. Recentemente, os doguinhos desfrutaram de um dia em um luxuoso hotel na Inglaterra, onde receberam cuidados de beleza, fizeram atividades de relaxamento como natação, cinema para cães e até um spa terapêutico, com direito a tratamento à base de mirtilo para os focinhos. Os animais viajaram em um jato particular dos Estados Unidos e, durante a viagem, foram atendidos por um chef de comida canina. Pelos serviços, a cantora desembolsou 140 mil euros. A conta em reais ultrapassa 870 mil. 🐶😲🐶

Beyoncé

Em 2013, Beyoncé presenteou a filha Blue Ivy, que completava 1 aninho, com um boneca. Até aí, ok! No entanto, não se tratava de um presente comum. A boneca vinha cravejada com 160 diamantes e outras joias em ouro branco. O valor? 80 mil dólares, o equivalente a R$ 500 mil. As extravagâncias de Queen B. não param por aí. Ela já gastou 248 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão) para comprar um único par de sandálias, cravejadas com 1.290 diamantes.🤑 🤑 🤑