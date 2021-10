Pamella Holanda revela estar com medo após DJ Ivis deixar a cadeia

“Obviamente, não me sinto segura, nem plenamente satisfeita com os atuais fatos, mas eu preciso honrar com meus compromissos profissionais e continuar com minhas obrigações pessoais, tomando todas as medidas possíveis por segurança, não só física, mas emocional”, falou Pamella Holanda, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Em nota, a defesa da influencer esclaresceu que as medidas protetivas de Pamella em relação a Ivis seguem valendo. O músico está proibido de ter convivência ou contato com a ex-esposa ou de familiares dela.

“Mais do que na Justiça, confiamos em Deus. Que tem nos sustentado, dado forças e nos iluminado em todo e qualquer passo que damos. Eu e Mel somos uma”, escreveu Pâmella.

Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, foi preso no dia 14 de julho, depois que vídeos de agressões contra a ex-mulher, Pamella Holanda, foram divulgados por ela nas redes sociais. A prisão aconteceu em um condomínio de luxo em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. Os vídeos foram divulgados pelo coluna LeoDias.