Paolla Oliveira decide congelar óvulos e explica o motivo

Paolla Oliveira participou de uma entrevista no canal do YouTube Seja Seu e revelou pela primeira vez o motivo pelo qual optou por fazer um congelamento de óvulos.

A atriz, que está no auge de seus 39 anos de idade, explicou que não sente vontade de ter filhos por agora, e que isso contribuiu para que ela realizasse o procedimento.

“Existe uma pressão, sempre existiu. Você tem um andamento da vida que tem que seguir isso do casa, família e propriedade. Vim de uma família aonde era bem-vindo casar com buquê de flores de laranjeira e filhos e tudo mais. Essa coisa dos óvulos veio como liberdade”, refletiu.

“Meu desejo é que mais mulheres tivessem a oportunidade e ter isso como opção. Eu não quero ter filhos agora. Foi o que me fez congelar os óvulos. Eu tive a opção de congelar como opção de liberdade e como opção de que daqui a pouco as coisas possam mudar para mim”, prosseguiu.

A artista global falou ainda durante o bate-papo sobre a expectativa que as pessoas colocam em cima dela devido ao fato de ser uma pessoa pública:

“Sou uma figura que tem muita gente construindo coisas e criando expectativas a meu respeito. A gente tem que sempre estar sempre desconstruindo e quebrando as barreiras para fazer o que a gente acha o que deve ser feito”.

“[A cobranças da sociedade] Hoje em dia já não me atingem. Mas tem uma coisa que pode pegar em mim e em outras mulheres, quando dizem ‘Você não lutou para conseguir isso? Então aguenta’”, concluiu.

É válido lembrar que a loira atualmente está em um relacionamento sério com o cantor Diogo Nogueira. Durante participação recente no Encontro com Fátima Bernardes, ele expôs como conheceu a amada:

“Já tinhamos se cruzado aqui na Rede Globo, foi no Faustão, fomos júri de um quadro. Cruzei duas ou três vezes. Mas no dia que aconteceu mesmo, recebi ligação do Mumuzinho, ele super alegre dizendo que tinha que apresentar uma pessoa e ele disse quem era. Não é possível, será que é verdade, achei que era brincadeira. A gente foi se falando até o dia de se encontrar e tal, jantar, fiz um pratinho com massa e camarão, vizinho”.

“Fiz uma música para ela. Flor de caña, ela ficou encantada, chamo de flor de canha, moça bonita, é uma mulher muito forte, guerreira, gosta de juntar a família, muito simples, uma das maiores atrizes desse país. Só tenho que agradecer ao papai do céu. Acho que estou apaixonado, completamente entregue”, disse.

Assista: