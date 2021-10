Parceiro de Lady Kate no Zorra Total, Caike Luna morre de câncer

A atriz Katiuscia Canoro usou seu perfil no Instagram neste domingo (3) para comunicar a morte do ator Caike Luna, que em abril deste ano havia revelado ter descoberto um Linfoma Não-Hodgkin, o mesmo que acometeu Reynaldo Gianecchini em 2011. “É com a maior tristeza do mundo que venho comunicar a partida do meu irmão Caike Luna”, lamentou a artista, sem dar mais detalhes sobre a causa da morte.

Os amigos da atriz e de Caike lamentaram a morte do artista. “Katiuscia, sinto muito! Que tristeza! Meus sentimentos!”, escreveu o ator Erom Cordeiro. “Meu Deus! Como assim! Meus sentimentos Katiu”, postou a atriz Ana Markun. “Não! Não!”, publicou a atriz Helga Nemeczyk. “Isso não é verdade! Meu Deus!”, lamentou a atriz Cacau Protásio. “Que tristeza… Muito, muito triste mesmo”, postou o ator Leonardo Miggiorin. “Minha flor, um beijo com todo meu carinho! Sinto muito!”, escreveu Patricia Casé, irmã da atriz e apresentadora Regina Casé.

Lúcio Mauro Filho também lamentou a morte de Caike na web. “O domingo amanhece triste com a prematura partida do querido e talentoso Caike Luna, depois de árdua batalha. Nossa afinidade no humor fazia com que sempre que não pudesse fazer um trabalho, o indicasse para o mesmo. Ele ia lá e brilhava e eu vibrava como numa vitoria pessoal. Agora vai brilhar como uma estrela á proteger todos os comediantes aqui embaixo. Descansa em paz, amado Caike!”, escreveu o ator na rede social.

O humorista Gustavo Mendes também falou sobre a perda de Caike no Instagram. “Acordei e acabei de saber da partida do Caike. Ele lutou com muita garra e humor contra um câncer e hoje descansou. O Caike fez milhares de pessoas rirem muito com seus personagens brilhantes em ‘Treme Treme’, ‘Xilindró’ e em tantos outros programas. Ainda estou assimilando tudo. Muito, muito triste. #luto #caikeluna”, escreveu.

A atriz Júlia Rabello lamentou a partida do amigo. “Acabei de saber da sua partida, Caike Luna. Outro grande talento nosso partiu e eu só posso agradecer cada risada que você me fez dar! Muito carinho por você!”, escreveu. Thalita Carauta foi outra que se pronunciou sobre a morte do ator na rede social. “Ai, meu amado! Que dor imensa! Meu amor segue contigo e te trará na minha memória. Agora só luz!”, postou a atriz.

Tata Werneck também homenageou o artista. “Querido genial Caike… Mmuito triste pela sua partida. Um beijo imenso na sua mãe. Em seus grandes amigos. Na sua família. Que Deus proteja e ampare. E tenha misericórdia de todos nós”, escreveu a atriz e apresentadora.

Leia mais em QUEM, clicando AQUI.