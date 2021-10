Parece novela: Ex aparece com polícia para retirar Andressa Urach de boate

A série de brigas entre Andressa Urach e seu marido, Thiago Lopes, já parece trama de novela. O homem, que já acusou a modelo de se prostituir grávida, disse que teria se reconciliado e voltou a criticá-la horas depois, agora decidiu envolver a polícia.

O empresário, aliás, utilizou sua conta no Instaram no começo da madrugada desta sexta-feira, 1º, para mostrar que estava com a polícia na porta da Boate Gruta Azul. Andressa Urach anunciou recentemente que estaria trabalhando no local, que é destinado ao público adulto.

Algum tempo depois da confusão em frente ao local, Thiago postou uma foto da modelo em sua residência. “Em casa, e bem pianinha”, escreveu ele, dando a entender que a modelo não disse nada sobre o assunto.

Contudo, em seu próprio Instagram, a modelo protestou. “Gente, meu ex-marido está em frente ao meu trabalho com a polícia! Quer mandar me prender por quê? Vim fazer show. Não entendi. Estamos separados, não abortei e nem uso drogas! E foi ele que me deixou grávida”.

“Estou há mais de 7 anos sem usar drogas. E não sei por que ele está aqui na frente, porque a gente não está mais junto. Não estou entendendo onde ele quer chegar com isso.”, lamentou Andressa Urach.

“Está aqui na frente com a polícia. Tem noção disso?! Quero trabalhar. Primeiro que quem me deixou grávida foi ele. Então, assim, não estou entendendo. Agora vou voltar a comer minha jantinha, porque depois tenho que trabalhar, me apresentar”, acrescentou.

Os capítulos da novela Andressa Urach até agora

Toda a confusão começou na sexta-feira da semana passada, quando o então casal anunciou através do Instagram que o casamento de 9 meses havia chegado ao fim. Desde então, farpas têm sido disparadas de ambos os lados.

Primeiramente, Urach acusou o empresário de ter a traído com outras mulheres. Ele, contudo negou veemente. Aliás, chegou a cortar as ajudas que dava à ex-mulher, como o plano de saúde dela e do filho.

Revoltada, a ex-Vice Miss Bumbum surgiu transtornada, detonando a Universal, e exigindo que a igreja de Edir Macedo devolvesse seus R$ 2 milhões — os quais ela doou. Enfim, no dia seguinte, Andressa Urach afirmou estar sendo ameaça por Thiago.

Pouco depois, contudo, foi a vez do homem de fazer as acusações: ele disse que a ex-esposa estaria se prostituindo enquanto estava grávida. Nesse meio tempo, a musa anunciou que “Ímola”, nome que usava quando se prostituía, estava de volta.

Após todo esse show, Thiago afirmou em seu Instagram que teria se entendido com a ex-mulher, embora continuassem separados. Contudo, horas depois, voltou a disparar críticas contra Andressa.