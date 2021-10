Parque Capitão Ciríaco será palco do “Festival Margem Jazz”, no próximo fim de semana

No próximo sábado (9) o Parque Seringal Capitão Ciríaco recebe o Festival Margem Jazz, a partir das 14h, com uma programação que segue até as 19h. O Festival conta com a participação dos artistas Jamblues, Quinteto de Clarinetes, Arojazz, Salamandra Jazz e André Dantas. O Parque Capitão Ciríaco é localizado no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco. A entrada para o Parque é gratuita e para o festival também. É obrigatório o uso de máscara durante a permanência no Festival.

A programação conta com uma roda de conversa sobre improvisação na criação musical com o músico Deivid de Menezes. O público alvo dessa roda de conversa é a comunidade, independente da formação musical. Durante o festival, a banda acreana Jamblues se apresenta às 15h, depois acontece a apresentação do Quinteto de Clarinetes, que foi fundado em 1997 na Paraíba e segue pela Capital e interior do Acre levando música instrumental a escolas e eventos culturais.

Ainda neste mesmo dia, o grupo Arojazz se apresenta às 17h, com clássicos da música popular brasileira, como Tom Jobim. O quinteto Salamandra Jazz estará no festival às 18h, seguindo o projeto que realiza há 20 anos, fazendo pesquisa da música instrumental brasileira e internacional. Para fechar a programação, o instrumentista André Dantas se apresenta às 19h. Dantas já realizou uma turnê com a cantora Elza Soares e já atuou como músico em outras produções.