Patrícia Abravanel abre o jogo e revela se irá substituir Silvio Santos no SBT

A apresentadora Patrícia Abravanel abriu o jogo e falou sobre a possibilidade de substituir o pai, o comunicador veterano Silvio Santos, como comandante oficial do principal programa da emissora de São Paulo. Como é sabido, a comunicadora apresentou nesse domingo (3), o “Programa Silvio Santos”, no lugar do “Dono do Baú”.

“Quero deixar claro a todas colegas de trabalho que acompanham o trabalho do Silvio Santos há tantos anos, que não estou substituindo, até porque ele é insubstituível”, começou dizendo Patrícia. Em seguida, a apresentadora do “Vem pra Cá”, informou aos telespectadores que estava apenas cumprindo ordens:

“Estou simplesmente aqui, obedecendo, falou para eu vir aqui, estava indisposto para vir trabalhar. Ele estava com preguicinha, pouco de preguiça. Ele pode né? Silvio Santos pode, a gente não pode, ele pode”. Patrícia Negou a informação de que seu pai de 91 anos esteja se aposentando e falou sobre a possibilidade dele apresentar seu programa na próxima semana:

“Está em casa, sim, ele não se aposentou gente, ele vai voltar sim. Ele ama vocês, mas quando ele tiver meio assim, ele vai me mandar de vez em quando”, Silvio Santos chegou a voltar aos estúdios para gravar episódios inéditos de seu programa, mas se afastou após ter sido contaminado pelo Coronavírus.

O dono do SBT chegou a ser internado no hospital Albert Einstein no dia 13 de agosto e Patrícia tranquilizou os fãs: “Nosso pai está clinicamente bem, daquele jeito que a gente ama. Brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para Covid-19 e, por conta da idade e necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interná-lo. Logo mandaremos notícias”, escreveu a apresentadora em seu perfil no Instagram na época.

Nas redes sociais, internautas repercutiram a escalação de Patrícia Abravanel para a apresentação do programa Silvio Santos desse domingo: “Coloquei 5 minutos no sbt e … coitada dessa Patrícia Abravanel. A moça é muito fraca e ruim !”, opinou um telespectador do SBT.

“Acho corretíssimo quando Silvio Santos estiver indisposto colocar a Patrícia Abravanel pra fazer até pq ele vai fazer 91 anos em dezembro”, considerou um internauta. “Nossa, hahahahaha!!! O domingo da tv aberta brasileiro está uma decadência mesmo. É aquele programa da Gentil, é Luciano Huck é Patrícia Abravanel que tragédia, rsrsrs!”,detonou outro internauta.

Patrícia Abravanel estreia na apresentação do ‘Programa Silvio Santos’; confira pic.twitter.com/cKAqqgo213 — Didigo Santini (@DidigoSantini) October 3, 2021

“Ele [Silvio Santos] vai voltar sim, mas quando tiver com preguiça aí vem eu”, Patrícia Abravanel #ProgramaSilvioSantos — Hialley Gouveia (@Hialley) October 4, 2021