Patrícia Pillar é demitida da Globo após 36 anos e desabafa: “Deixo uma bela história”

Patrícia Pillar não é mais funcionária da Rede Globo e entrou para o time de demitidos da emissora carioca. Em entrevista ao jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, a famosa falou sobre a sua carreira de mais de 36 anos na Globo e a sua saída da emissora.

“Tem sido uma relação de respeito mútuo durante todo esse período. Deixo muitos amigos, uma bela história construída em parceria, e a porta está aberta para novos projetos”, explicou Patrícia Pillar.

“Fui alternando esses dois tipos de contrato [fixo e por obra] durante todo esse tempo. Sempre me norteou a liberdade em escolher os projetos dos quais participei”, acrescentou a atriz.

Patrícia Pillar é atacada após polêmica com Neymar

O apresentador Benjamin Back (Benja), do “Arena SBT”, saiu em defesa de Neymar após uma polêmica envolvendo críticas da atriz Patrícia Pillar ao jogador, que se deram após o atleta ressaltar o desejo de ultrapassar Pelé no número de gols pela seleção brasileira.

Em resumo, Benja disse que a declaração não tem qualquer tipo de menosprezo ao Rei do Futebol, que todavia está hospitalizado desde o início do mês, ressaltando a mensagem enviada pelo camisa 10 do PSG ao ex-jogador.

“Cada um tem o direito de opinar em uma democracia, mas a Patrícia Pillar perdeu a oportunidade de ficar quieta. O Pelé está doente, está mal, o mundo está rezando para que ele se recupere o mais rápido possível, mas o Neymar falou para a Globo: ‘quero mandar um abraço para o Pelé, estamos torcendo para a recuperação dele’. Agora, quando o Neymar fala que quer superar, não é querer menosprezar o Pelé. O Pelé é referência, mas todo mundo quer [quebrar recordes]”, iniciou o apresentador.