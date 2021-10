Patrícia Poeta revela que sofreu tentativa de estupro na adolescência

O Encontro desta quarta-feira (13/10) falou sobre violência e importunação sexual contra mulheres. Patrícia Poeta aproveitou o gancho e revelou aos telespectadores que já foi vítima de uma tentativa de estupro quando era adolescente. Vale lembrar que a apresentadora está no comando do programa enquanto Fátima Bernardes se recupera de uma cirurgia no ombro.

“Essa é uma preocupação nossa, de muitas mulheres que é quando bate aquele sentimento de medo, sabe? Medo de ser uma possível vítima de abuso, importunação sexual, assédio e isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer hora (…)”, iniciou o assunto.