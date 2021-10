Piquilinho ou Piquilão? Por que Tiago só toma banho escondido?

Um mistério toma conta de Itapecerica da Serra. Mais precisamente, da Fazendona, como diz Adriane Galisteu. Entre os confinados, há o consenso de que Tiago Piquilo não gosta de se banhar na presença de testemunhas. A primeira a falar sobre o assunto foi Liziane Gutierrez. Ao participar do Hora do Faro no último domingo (26/9), a primeira eliminada do reality revelou que o sertanejo evita tomar banhos próximo dos demais participantes de A Fazenda.

Segundo ela, o cantor geralmente lava as partes íntimas apenas na calada da noite. Outro ex-colega de confinamento do artista, o ator Mussunzinho confirmou a história ontem, também durante gravação do programa de Rodrigo Faro, que a Record exibe neste domingo (03/10). O filho de Mussum afirmou que Piquilo não toma banho perto dos outros famosos da atração.

