PM suspende curso após contaminação por Covid-19, Aleac, Bolsonaro no PL e mais: destaques desta quinta no ContilNet

Chegou a hora de ficar mais informado com os destaques desta quinta-feira (21), no ContilNet.

‘Desliga o celular’: Antes de morrer, jovem que recebeu descarga de aparelho foi repreendida pela tia

A jovem de 28 anos que morreu em Rio Branco na última quarta-feira (20), ao usar um celular para ouvir música enquanto estava sendo carregado no Polo da Transacreana recebeu descarga elétrica de um raio que atingiu a rede elétrica, de acordo com informações da família repassadas com exclusividade ao ContilNet. Saiba mais.

Audiência pública na Aleac é marcada por discursos contrários à privatização do saneamento básico no Acre

Ocorreu na manhã desta quinta-feira (21) uma audiência pública para debater os riscos e prejuízos da privatização do saneamento básico no Acre. A solenidade foi proposta pelo vice-presidente da Casa, deputado estadual Jenilson Leite (PSB). Leia na íntegra.

No Acre, PM suspende curso para soldados após contaminação confirmada por Covid-19

Está suspenso, desde o início da tarde desta quinta-feira (21), o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, ministrado no Centro de Formação de Praças (Cefape) da instituição, em Rio Branco, após um dos alunos testar positivo para Covid-19. Outros oito também teriam apresentado sintomas da doença. Leia mais.

Bolsonaro está a caminho de filiar-se a partido de Mara Rocha, mas deve apoiar Cameli, diz Bittar ao ContilNet

Depois de ter namorado nos últimos meses vários partidos, como o Podemos, PTB, PP e até mesmo o PSL, pelo qual se elegeu e depois saiu, o presidente Jair Bolsonaro está, politicamente, na antesala do Partido Liberal (PL) para se filiar e ter, enfim, um partido para concorrer à reeleição. Saiba mais.

Três parlamentares do AC se posicionaram a favor de passaporte da vacina e uma é contra; veja lista

Segundo um levantamento realizado pelo jornal Metrópoles e divulgado nesta quinta-feira (21) sobre o posicionamento dos deputados federais a respeito do passaporte da vacina, apenas Mara Rocha (PSDB) se posicionou contra a medida até o momento. Veja lista.