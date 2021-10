‘Desliga o celular’: Antes de morrer, jovem que recebeu descarga de aparelho foi repreendida pela tia

A jovem de 28 anos que morreu em Rio Branco na última quarta-feira (20), ao usar um celular para ouvir música enquanto estava sendo carregado no Polo da Transacreana recebeu descarga elétrica de um raio que atingiu a rede elétrica, de acordo com informações da família repassadas com exclusividade ao ContilNet.

Segundo familiares, a tia pediu à moça que desligasse o celular, pois estava chovendo com quedas de raios e ela disse que iria desligar. “Vou desligar”, teria respondido a jovem; mas, para os tios não ouvirem, ela colocou os fones de ouvido.

Foi quando caiu o raio que atingiu a rede elétrica em que estava conectado o celular, que explodiu em consequência da descarga elétrica.

A jovem foi enterrada no Cemitério Cruz Milagrosa, localizado na Estrada da Transacreana, Km 5, Ramal Cruz Milagrosa, em Rio Branco.